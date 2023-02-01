«Гнать ее надо»: Пугачеву заставляют покинуть Израиль после ракетного удара по Ирану

Россияне наградили сбежавшую певицу новой дозой осуждения за проживание в «агрессивной» стране. Певица Алла Пугачева уехала из России в Израиль, мотивируя свое решение якобы агрессивными действиями Москвы из-за проведения спецоперации на Украине.