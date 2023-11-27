ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Видимо он жену использует как проверку пищи на яды. Если всё нормально- можно есть самому. Если траванулась - нельзя...СМИ сообщили об о...
  • Наталья Середа
    Когда это с простудой в стационар отправляли?Укрывавший Трепов...
  • Валентин Щербаков
    Совершенно непонятны ответные действия РОССИИ. Нам полностью закрыли границу, значит надо выгнать финского посла и за...Премьер Финляндии...

МИД Катара объявил о намерении Израиля освободить 33 палестинских заключенных

МИД Катара объявил о намерении Израиля освободить 33 палестинских заключенных

В понедельник, 27 ноября, Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных, согласно договоренности с движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил в этот день официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх