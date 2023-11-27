МИД Катара объявил о намерении Израиля освободить 33 палестинских заключенных

В понедельник, 27 ноября, Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных, согласно договоренности с движением ХАМАС о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил в этот день официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.