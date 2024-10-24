В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией

Речь идет о пунктах «Париккала» и «Инари» Пограничная охрана Финляндии сообщила сегодня, 24 октября, о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе с Россией.
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