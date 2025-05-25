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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» и ЦСКА интересуются 33-летним Марченко из «Ак Барса» («Бизнес Online»)

По информации «Бизнес Online», в число претендентов на 33-летнего защитника «Ак Барса» входят еще несколько клубов.

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