Волжские пароходы: на извозе и в боях на Гражданской

Пароход «Мефодий», который использовался Чехословацким легионом во время похода на Казань. Вооружен был двумя орудиями, установленными на надстроенной носовой палубе.
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