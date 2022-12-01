Военное обозрение

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Волжские пароходы: на извозе и в боях на Гражданской

Волжские пароходы: на извозе и в боях на Гражданской

Пароход «Мефодий», который использовался Чехословацким легионом во время похода на Казань. Вооружен был двумя орудиями, установленными на надстроенной носовой палубе.

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