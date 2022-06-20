В Кремле заявили, что выборы губернаторов в России пройдут, несмотря на спецоперацию

Начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев заявил, что выборы губернаторов в регионах России в 2022 году состоятся, несмотря на специальную военную операцию и санкционное давление.
Начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев заявил, что выборы губернаторов в регионах России в 2022 году состоятся, несмотря на специальную военную операцию и санкционное давление.
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