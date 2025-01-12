Россиянка Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC

Российская спортсменка Виктория Дудакова ударила своего тренера после досрочного поражения в поединке с американкой Фатимой Клайн во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии