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Россиянка Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC

Россиянка Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC

Российская спортсменка Виктория Дудакова ударила своего тренера после досрочного поражения в поединке с американкой Фатимой Клайн во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе в США.

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