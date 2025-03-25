Новые откровения Моргенштерна: беглый рэпер подвел первые итоги «превращения в человека»

Он — продукт эпохи, где соцсети диктуют кодекс чести, а искренность измеряется лайками. Его музыка не просто звучит — она взламывает алгоритмы, как вирус. В текстах, обернутых в фольгу цинизма, он шепчет о пустоте, но фанаты слышат только гимн вседозволенности. Моргенштерн стал зеркалом для поколения, которое смеется над абсурдом, пока дрожащие пальцы листают сторис с его вечеринок.

Евгений

К чему сей дерьмовый опус? Нет ни одной причины вообще писать про эту падаль. Не было и нет ничего человеческого у твари набившей себе на лбу ( На лбу, Карл...) число зверя. За огромное количество искалеченных детских душ, этой мрази кайлом махать до конца своих дней где-нибудь за Полярным кругом, а не рожей своей потной светить на разного рода ресурсах. Нельзя давать таким пидорам никакие площадки и медиаресурсы. Никакие!!! Ничему подобные твари, как Моргенштерны и Милохины научить не могут и выход на аудиторию должен быть закрытым навсегда.