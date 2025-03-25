ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Новые откровения Моргенштерна: беглый рэпер подвел первые итоги «превращения в человека»

Новые откровения Моргенштерна: беглый рэпер подвел первые итоги «превращения в человека»

  Его существование — спектакль, где каждый жест выверен до безумия, а занавес никогда не опускается.

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Комментарии
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Юрий анин
Он — продукт эпохи, где соцсети диктуют кодекс чести, а искренность измеряется лайками. Его музыка не просто звучит — она взламывает алгоритмы, как вирус. В текстах, обернутых в фольгу цинизма, он шепчет о пустоте, но фанаты слышат только гимн вседозволенности. Моргенштерн стал зеркалом для поколения, которое смеется над абсурдом, пока дрожащие пальцы листают сторис с его вечеринок.
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20 час.
НОРА
О чём тут философствовать?? Чмо оно везде чмо, горбатого могила исправит, больше ничто!
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19 час.
Евгений
К чему сей дерьмовый опус? Нет ни одной причины вообще писать про эту падаль. Не было и нет ничего человеческого у твари набившей себе на лбу ( На лбу, Карл...) число зверя. За огромное количество искалеченных детских душ, этой мрази кайлом махать до конца своих дней где-нибудь за Полярным кругом, а не рожей своей потной светить на разного рода ресурсах. Нельзя давать таким пидорам никакие площадки и медиаресурсы. Никакие!!! Ничему подобные твари, как Моргенштерны и Милохины научить не могут и выход на аудиторию должен быть закрытым навсегда.
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19 час.
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