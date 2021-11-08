Театр абсурда

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Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

Голос Мордора: Великий Октябрь слишком опередил время

С праздником, дорогие товарищи! С Днём Великой Октябрьской социалистической революции. И пусть этот эксперимент не удался, но он показал, что человечество всё-таки способно построить равноправное и светлое общество Да, эксперимент не удался.

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valeri bolgov
Автор упорно доказывает, что люди такие тупые и не далекие. Совсем не понимают не чего в жизни. С самого начала основания соцстраны, в основном все у кого был в кармане партбилеты, считали себя выше всех остальных и плевать они хотели на тех кто не доедал, кто ютился в коммуналка. Для партийной номенклатуры была цель одна - на горбу народа въехать в элиту не прикосаемых. В настоящее время делается тоже самое, только уже нет разницы, есть у них пресловутый партбилет или нет. Деньги делают свое дело.
Православный Коммунист Православный Коммунист
именно такие люди и есть ! тупые и не далёкие обезьяны !!
Православный Коммунист Православный Коммунист
https://www.youtube.com/watch?v=ua_8c3Z5itg
Татьяна
"Да, эксперимент не удался." Но Россия - СССР ( что бы сегодня об этом ни говорили и как бы не поливали грязью) опередила время и была ПЕРВОЙ страной, "примерившей" на СЕБЕ иной строй, чем капитализм. Может быть поэтому так была велика ненависть к СССР всего капиталистического мира? Россия тогда ... слишком широко шагнула в будущее и её одернули...
Anatoli Ryabenko
Всё правильно! Капиталисты (борясь за не праведно набитые деньгами карманы) продолжают гнобить Россию за пример истинно человеческого бытия без богатых и помощи бедным. Действительно, Россия первая высунулась с попыткой построить социализм: от каждого по способности и каждому по труду. Мир не был готов к такому распределению продуктов труда. Но, главное, то, что с ошибками, но социализм опробован и ему уготовано будущее. Сейчас уже в США, оплоте капитализма, учёные поговаривают и о внедрении отдельных идей социализма.
Православный Коммунист Православный Коммунист
эксперимент очень даже удался !! но в связи с отказом от Бога и деградацией народа, завершился неудачно ! победой иуд рабов мамоны .

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