В Оренбургской области полицейские изъяли у наркозакладчика более 2,1 кг спайса

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда» задержали на одной из улиц Оренбурга ранее судимого 66-летнего местного жителя в момент оборудования им тайника с запрещённым веществом.