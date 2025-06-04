Профессор Саква предупредил о начале эпохи второй холодной войны

Профессор Кентского университета Ричард Саква предупредил о начале эпохи второй холодной войны. «Классический признак холодной войны — когда идеология заменяет диалог, когда угрозы заменяют дипломатию, и мы всё это прекрасно можем наблюдать в отношениях России и Запада», — цитирует эксперта РИА Новости.