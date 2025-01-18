Ученые сделали прорыв в исследовании денисовцев

Ученые сделали значительный шаг вперед в изучении древних предков Homo sapiens — денисовцев. Палеохудожник Джон Гурче создал гиперреалистичную реконструкцию лица этого вымершего вида, основываясь на харбинском черепе, найденном в Китае в 1933 году, сообщает National Geographic.
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