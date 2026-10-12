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«Полиция глазами детей»: в Артёмовском подвели итоги творческих конкурсов

«Полиция глазами детей»: в Артёмовском подвели итоги творческих конкурсов

В ОМВД России «Артёмовский» состоялось подведение итогов сразу двух творческих конкурсов — «Полиция: взгляд детей-2026» и «Мои родители работают в полиции».

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