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Военные материалы

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Конструктор ЦКБР заявил о работе российского комплекса против Starlink

Конструктор ЦКБР заявил о работе российского комплекса против Starlink

По словам Дмитрия Кузякина, «Волна-Купол-Гарант» сопровождает спутники направленным радиосигналом, мешая им принимать сигналы наземных терминалов в зоне действия комплекса.

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