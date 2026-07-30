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Ассоциация европейских клубов поддерживает бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Ассоциация европейских клубов поддерживает бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Организация European Football Clubs (Ассоциация европейских клубов) поддерживает решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на мундиаль.

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