Ассоциация европейских клубов поддерживает бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Организация European Football Clubs (Ассоциация европейских клубов) поддерживает решение УЕФА бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на мундиаль.
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