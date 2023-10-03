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Получить ипотеку станет сложнее: в чес смысл ограничений Центробанка РФ

Получить ипотеку станет сложнее: в чес смысл ограничений Центробанка РФ

С 1 октября вступили в силу новые правила выдачи ипотеки: банки будут обязаны применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) и слишком закредитованным заемщикам.

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