Небольшое интервью к Дню танкиста, от танкистов 144 мсд. Два бойца-добровольца, подписавшие год назад контракт в Москве и уже выросшие до командира роты и командира взвода.
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Небольшое интервью к Дню танкиста, от танкистов 144 мсд. Два бойца-добровольца, подписавшие год назад контракт в Москве и уже выросшие до командира роты и командира взвода.
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