Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Зеленскому не нужен мир

Почему Зеленскому не нужен мир

В интервью Fox News Дональд Трамп сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не ангел, что он не должен был допустить вооруженный конфликт с Россией.

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Комментарии
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Надежда
Потому что конец войне-конец просроченному и это зелебоба отлично понимает...
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18 час.
М
Мария
Он живёт, пока продолжается война. Убежал бы давно, но его держит для войны английская охрана из МИ-6. Для них он и старается. Война нужна англосаксам, но не кастрюлям. Жаль, что они этого не понимают. Идиоты.
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18 час.
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