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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» – главный претендент на Дадонова в КХЛ. Форвард может остаться в Северной Америке (Артур Хайруллин)

« Ак Барс » – главный претендент на форварда Евгения Дадонова в КХЛ . Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, казанский клуб наиболее близок к подписанию 37-летнего форварда, которым также интересовались « Трактор » и «Шанхай».

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