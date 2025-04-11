В Смоленской области поймали браконьеров

Они незаконно добыли молодого лося Сотрудники Смоленского облохотуправления во время регулярного рейда в районе деревни Ламоново в Починковском муниципальном округе зафиксировали случай незаконного отстрела лося.
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