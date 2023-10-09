Члены профсоюза UAW Mack Trucks присоединятся к бастующим автомобильным рабочим Детройта

Около 3900 членов United Auto Workers с Mack Trucks объявят забастовку в понедельник после того, как большинство членов отклонили предварительное соглашение, достигнутое на прошлой неделе профсоюзом и компанией.
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