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«На хромом коне»: раскрыта реальная причина русофобии главы МИД Польши

Антироссийская риторика главы МИД Польши Радослава Сикорского может быть обусловлена его стремлением к карьерному росту и желанием стать премьер-министром страны, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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