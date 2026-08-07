Антироссийская риторика главы МИД Польши Радослава Сикорского может быть обусловлена его стремлением к карьерному росту и желанием стать премьер-министром страны, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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