Каманцев о том, что Мажичу советовали отказаться от предложения РФС: «Писали, что можно повторить не столь удачный опыт коллег. Люди утрачивают информационные позиции»

– Правда ли, что люди из России советовали Мажичу отказаться от предложения РФС? – Возможно, это даже ваши бывшие коллеги (Каманцев обратился к Севастиану Терлецкому, который до 2023 года работал в «Спорт-Экспрессе» – Sports.