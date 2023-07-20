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Каманцев о том, что Мажичу советовали отказаться от предложения РФС: «Писали, что можно повторить не столь удачный опыт коллег. Люди утрачивают информационные позиции»

– Правда ли, что люди из России советовали Мажичу отказаться от предложения РФС? – Возможно, это даже ваши бывшие коллеги (Каманцев обратился к Севастиану Терлецкому, который до 2023 года работал в «Спорт-Экспрессе» – Sports.

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