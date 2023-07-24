Первый пошел. Почему снятие санкций с Тинькова приободрило олигархических «ждунов» в России
Главная новость последних нескольких дней в кругах отечественных и заграничных политических и бизнес-ждунов: Британия после долгих уговоров и ходатайств аж самого Ходорковского сняла санкции с бывшего российского банкира Олега Тинькова – с недавних пор уже британского гражданина и налогового резидента.
Комментарии
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Ну пусть и дальше вылизывает им их жопы до костей.Ему видимо все равно у кого это делать.Доплакался.
А, наши ждуны пусть валят, тоже поплачутся лет сколько то, может повезет.
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