Первый пошел. Почему снятие санкций с Тинькова приободрило олигархических «ждунов» в России

Главная новость последних нескольких дней в кругах отечественных и заграничных политических и бизнес-ждунов: Британия после долгих уговоров и ходатайств аж самого Ходорковского сняла санкции с бывшего российского банкира Олега Тинькова – с недавних пор уже британского гражданина и налогового резидента.