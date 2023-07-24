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Первый пошел. Почему снятие санкций с Тинькова приободрило олигархических «ждунов» в России

Первый пошел. Почему снятие санкций с Тинькова приободрило олигархических «ждунов» в России

Главная новость последних нескольких дней  в кругах отечественных и заграничных политических и бизнес-ждунов: Британия после долгих уговоров и ходатайств аж самого Ходорковского сняла санкции с бывшего российского банкира Олега Тинькова – с недавних пор уже британского гражданина и налогового резидента.

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Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Ну пусть и дальше вылизывает им их жопы до костей.Ему видимо все равно у кого это делать.Доплакался.
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21 час.
НН
Надежда Никитина
А, наши ждуны пусть валят, тоже поплачутся лет сколько то, может повезет.
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18 час.

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