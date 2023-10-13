Сотрудники полиции в Краснодарском крае пресекли незаконный оборот алкогольной продукции

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Туапсинскому району при проверке информации, полученной оперативным путем, выявили факт незаконного хранения и розничной продажи спиртосодержащей продукции без соответствующей документации.
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