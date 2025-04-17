Марочко: ВСУ перешли в оборону у Макеевки в ЛНР

В ЛНР наблюдается уменьшение числа попыток контратак ВСУ в районе села Макеевка. На данном участке линии боевого соприкосновения противник сосредоточился на удержании обороны, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
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