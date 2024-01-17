Россиян снова атакуют мошенники

Телефонные мошенники используют новую схему для обмана наших граждан. Они звонят потенциальной жертве от имени родных или знакомых, имитируя их голоса и просят сообщить необходимые данные или сделать денежный перевод.
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