Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

«Росконгресс»: США ускоряют производство плутониевых сердечников для ядерного оружия

«Росконгресс»: США ускоряют производство плутониевых сердечников для ядерного оружия

По состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц.США ускоряют производство плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие, говорится в докладе «Росконгресса».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх