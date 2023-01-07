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Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд Ковалева по числу игр среди россиян

Александр Овечкин провел 1316-й матч в НХЛ и повторил рекорд по числу игр среди россиян. Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3).

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