ЕВРОПА ОБЪЯВИЛА РОССИИ ВОЙНУ

ВТ

Врам Тавризов

Нужен свой железный занавес, главным образом для прекращения поставок нашего сырья врагам А все усилия страны бросить на внутренние дела СВО пусть идёт до нашего логического конца Внутри страны полно дел - от изгнания этого состава мигрантов до привлечения новых, действительно только для работы, людей, и с отсылкой назад тех, кто не будет работать Нужна почти коренная смена почти всехветвей власти, строгий Действенный контроль за работой власти вплоть до низовой Всех руководителей всех звеньев власти, которые (сыны, дочки) сели а тёплые места, которые им приготовили пары-мамы у власти, привлечь к уголовке Последнее - Это уже система, в которой замешаны не последние люди страны За короткое время кровь из носа надо очистить власть и вернуть доверие населения к ней Резко сократить число фондов, экспертов в средствах масс/медиа, скандальных упоминаний в масс-медиа любых событий только ради того, что первым освещает всю в основном грязь Все идиотские мнения, выводы и тп высказывания рсевдоэкспертов всех уровней, включая типа Кедми и бесчисленного уже числа наших внутренних знатоков всего и вся, высказывания которых у спецов разных реальных состояний вопросов вызывают вполне законное возмущение за передёргивание фактов, отсебятину безграмотности а вопросе, предвзятость и тп Все нормальные люди в РФ НЕ нуждаются в такого рода рассказах на всю страну, наши люди нуждаются в эффективной работе власти - тогда просто отомрут такие балаболы масс-медиа хотя бы, а все скрытые людишки заткнут свои языки куда подальше, тк любой почти предмет недовольства оперативно решает власть всех уровней Посмотрите хотя бы косым взглядом весь перечень вопросов в Миртесен - это набор мух и котлет по их значимости, от авторов до высказываний комментаторов Не все люди могут думать, есть внушаемые люди, недалекие , верящие всем и вся, любители всякого рода происшествий типа зевак, патологически кие скептики, любители особеннно в инете показать свое знание русского мата, часто не к месту, лишь бы показать свою якобы крутизну и тп Но главное -это власть, не проснётся она - наш путь будет в никуда, потому как внутренние мягко говоря неурядицы в 200 раз опаснее войны, а любая победа не покроет внутреннее раздолбайство в умах и делах страны - потому что любая Победа -это свет и новый порыв вперёд страны, любой просчёт власти внутри страны - это тьма без фонарика и шаги к общему волнению населения, причём как правило по пустякам даже местного значения, которые плохой власти западло решать, хотя и видят их