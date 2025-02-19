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Банк "Дом.РФ" подал иски на 632 млн рублей против известных иностранных банков

Банк "Дом.РФ" подал иски на 632 млн рублей против известных иностранных банков

Банк "Дом.РФ" обратился в арбитражный суд Москвы с тремя исками против немецких и бельгийских банков, включая Commerzbank и Euroclear Bank, на сумму более 632 млн руб.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Банкиры рф все герои труда рф. Никто ими не занимается. А учредить общественную комиссию при правительстве рф по контролю за балансом страховых рисков банкиров и граждан рф , придется по любому. В одну церковь ходим.
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