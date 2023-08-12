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Гуменник о скандале вокруг фронтмена Rammstein: «Его личностью особо не интересуюсь. Я вообще разделяю авторов и их творчество»

Тилля Линдеманна обвиняют в сексуальном насилии. Гуменник в новой короткой программе будет кататься под песню Rammstein Sonne.

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