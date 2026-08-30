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МОСИНФОРМ

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Путин поблагодарил Собянина за активное развитие школьного образования

Путин поблагодарил Собянина за активное развитие школьного образования

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвящeнной открытию новых образовательных объектов, высоко оценил работу Москвы в сфере школьного образования и поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за личное внимание к этой сфере, глава государства назвал столицу примером для других регионов.

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