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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о причинах поведения Талалаева: «Распродают «Балтику», нет адекватных замен. «Ростех» не может позволить таких выходок – для него сейчас реальный сигнал сбавить обороты»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации  Андрея Талалаева . Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» на 4 матча с формулировкой «за систематическое оскорбительное поведение» после его жестов в адрес трибун во время матча против « Рубина » (1:1).

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