vВладимир Быстров

Причем здесь хохлы , жидовская морда спасённая русскими врачами , говорит , что не имеет претензий по поводу убийства русских ВСУ , но среди убитых ВСУ и украинцы есть , точно также , как нет у него претензий к убийству мирных в Газе . Пока русские воюют с русскими, точно также как украинцы с украинцами , вот эти собирают свой гешефт...