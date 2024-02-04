Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Только разгром ВСУ остановит массовые убийства в русских городах

Только разгром ВСУ остановит массовые убийства в русских городах

Почти каждые выходные ВСУ совершают массовые убийства в русских городах — в Донецке, Белгороде, Горловке, Лисичанске, Севастополе.

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Комментарии
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Silver Kont
Пока в Кремль шастают &quot;еврейские друзья&quot; дяди вовы, СВО долго не закончится...
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16 час.
vВладимир Быстров
Причем  здесь хохлы , жидовская морда спасённая русскими врачами , говорит , что не имеет претензий по поводу убийства русских ВСУ  , но среди убитых ВСУ  и украинцы есть , точно также , как нет у него претензий к убийству мирных в Газе . Пока русские воюют с русскими, точно также как украинцы с украинцами , вот эти собирают свой гешефт...
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15 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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14 час.

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