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Нижегородская правда

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Исполнилось 100 лет со дня рождения артиста Евгения Леонова

Исполнилось 100 лет со дня рождения артиста Евгения Леонова

На вступительных экзаменах в театральную студию Евгений Леонов был самой спорной фигурой. Представить, что из этого несуразного паренька вырастет звезда кино и театра, не мог никто.

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