В Петербурге определились самые популярные маршруты трамваев и троллейбусов

Об этом рассказали представители «Горэлектротранса» В Петербурге шесть самых востребованных маршрутов электротранспорта за 2024 год перевезли 54,6 млн пассажиров, сообщили 4 марта в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» На топ-3 трамвайных маршрута приходится 30,2 млн пассажиров, на топ-3 троллейбусных – 24,4 млн пассажиров.