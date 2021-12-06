Стало известно, насколько за год изменились цены на новогодние салаты

Оливье обойдется в 416 рублей, селедка под шубой — в 209 рублей.Четыре порции салата оливье обойдутся в 416 рублей, что на 15% дороже, чем годом ранее, селедка под шубой — в 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%, выяснили «Известия».