В Кургане перед выборами в облдуму перенарежут округа. Инсайд

Перед выборами в Курганскую областную думу планируется перенарезка избирательных округов. Депутат и избирком намерены перераспределить число избирателей в округах Кургана и Кетовского района, сообщили источники URA.
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