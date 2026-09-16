Цены на новостройки Балашихи выросли на 8,1% с начала 2026 года

Средняя цена квадратного метра в новостройках Балашихи с начала 2026 года увеличилась на 8,1 процента, достигнув отметки 232,6 тысячи рублей.
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