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Царьград

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Цены на новостройки Балашихи выросли на 8,1% с начала 2026 года

Цены на новостройки Балашихи выросли на 8,1% с начала 2026 года

Средняя цена квадратного метра в новостройках Балашихи с начала 2026 года увеличилась на 8,1 процента, достигнув отметки 232,6 тысячи рублей.

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