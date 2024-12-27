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Царьград

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Более 13 млн флаконов физраствора введено в оборот за 10 дней в России

Более 13 млн флаконов физраствора введено в оборот за 10 дней в России

В течение 10 дней Росздравнадзор ввел в оборот более 13 млн флаконов физраствора в России. По данным системы МДЛП, на сегодня в наличии свыше 85 млн флаконов.

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