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Парламентская газета

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Патрушев: Беспилотники позволят сократить пестицидную нагрузку на поля

Патрушев: Беспилотники позволят сократить пестицидную нагрузку на поля

Завершается разработка системы мониторинга состояния посевов с использованием дронов. Об этом 14 марта заявил зампред Правительства Дмитрий Патрушев, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

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