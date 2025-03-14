Патрушев: Беспилотники позволят сократить пестицидную нагрузку на поля

Завершается разработка системы мониторинга состояния посевов с использованием дронов. Об этом 14 марта заявил зампред Правительства Дмитрий Патрушев, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».
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