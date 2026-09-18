3-х комнатная квартира 72кв.м улица Щетинина Пролетарский район в Донецке - 7 200 000 руб

Продается трёхкомнатная квартира, чешский проект, 2/9 эт. дома, 72/42/9, не угловая,3 раздельные комнаты, просторный холл, лоджия и балкон, два коридора.
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