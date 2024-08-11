Беларусь начала переброску танков на границу с Украиной

Ольга Каширина

Это как ? Сначала убрала, а теперь обратно перебрасывает. может быть, Батьке не нужно строить из себя опытного стратега? Мы отдаем ему нашу симпатию как хорошему президенту, но все-таки надо заниматься тем, что хорошо знаешь.