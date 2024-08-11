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Беларусь начала переброску танков на границу с Украиной

Беларусь начала переброску танков на границу с Украиной

Танки одной из механизированных бригад белорусской армии в настоящее время перебрасываются на границу с Украиной.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Это  как ? Сначала убрала, а теперь обратно перебрасывает. может быть, Батьке не нужно строить из себя опытного  стратега?  Мы отдаем ему   нашу симпатию как   хорошему  президенту, но все-таки надо заниматься тем, что  хорошо знаешь.
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11 час.
Ольга Каширина
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