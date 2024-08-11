Танки одной из механизированных бригад белорусской армии в настоящее время перебрасываются на границу с Украиной.
Беларусь начала переброску танков на границу с Украиной
Комментарии
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Ольга Каширина
Это как ? Сначала убрала, а теперь обратно перебрасывает. может быть, Батьке не нужно строить из себя опытного стратега? Мы отдаем ему нашу симпатию как хорошему президенту, но все-таки надо заниматься тем, что хорошо знаешь.
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11 час.
Ольга Каширина
Быть у огня и не погреться не всегда получается.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как Лукашенко про вторую мировую сказал- это была не их война. Так что происходит в Беларуси сейчас вообще не актуально...
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10 час.
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