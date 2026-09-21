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Царьград

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Литва обсуждает разрешение размещения ядерного оружия на своей территории

Литва обсуждает разрешение размещения ядерного оружия на своей территории

Литва начала процедуру снятия конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Комитет Сейма одобрил поправку, свидетельствующую о готовности Литвы к активному ядерному сдерживанию в связи с укреплением восточного фланга НАТО.

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