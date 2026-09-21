Литва обсуждает разрешение размещения ядерного оружия на своей территории

Литва начала процедуру снятия конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Комитет Сейма одобрил поправку, свидетельствующую о готовности Литвы к активному ядерному сдерживанию в связи с укреплением восточного фланга НАТО.
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