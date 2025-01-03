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Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за растраченные деньги французских налогоплательщиков на элитную 155-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской.

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