Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за растраченные деньги французских налогоплательщиков на элитную 155-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской.
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