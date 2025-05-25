«Дело врача» и смерть ребенка в Приморье получает федеральную огласку: родители выступили в защиту педиатра

Поступившее в Надеждинский районный суд 15 мая уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) получило огласку на федеральном уровне еще до начала его рассмотрения по существу.
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