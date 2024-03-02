Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    США  постепенно приучают РФ к факту участия НАТО в конфликте. Неужели это новость для Путина. Они сначала везли шлемы...Шурыгин: ядерные ...
  • mullonen
    Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.Русских будут уби...
  • Олег Самойлов
    Привет, дорогой! Что-то давно не встречал тебя в МТ! Может просто по темам не пересекались?..Русских будут уби...

Симметричный ответ: создание в России саll-центров для проведения разведывательно-диверсионных мероприятий на территории Украины

Симметричный ответ: создание в России саll-центров для проведения разведывательно-диверсионных мероприятий на территории Украины

Говоря о Российской специальной военной операции (СВО) на Украине, необходимо упомянуть об одной, крайне неприятной для нас проблеме, а именно: активной разведывательно-диверсионной деятельности, ведущейся в основном деклассированными элементами – различными маргиналами, выжившими из ума маразматиками, алкоголиками и прочими представителями люмпен-пролетариата – по наущению центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) главного управления разведки (ГУР) Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх