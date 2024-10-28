Акции MicroStrategy сумели превзойти объемы торгов технологических гигантов Amazon и Alphabet

На платформе социальных сетей X соучредитель Майкл Сэйлор рассказал о последнем достижении компании: в прошлую пятницу акции MicroStrategy (MSTR) сумели превзойти объемы торгов технологических гигантов Amazon (AMNZ) и Alphabet (GOOGL) .
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