Владивостокцы высказались за отмену ЕГЭ

Жители Владивостока высказались о Едином государственном экзамене, сообщает PRIMPRESS. Согласно данным исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 65% респондентов относятся к нему отрицательно .
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